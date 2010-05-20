Рада узаконила повышение акциза на бензин, табак и спиртные напитки

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о налогообложении)».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 246 из 434 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

“За” голосовали 170 народных депутатов из фракции Партии регионов, 17 – из БЮТ, 9 – из НУ-НС, 27 – КПУ, 19 – Блока Литвина и четверо внефракционных.

Данным законом повышается акциз на бензин до 132 евро за 1000 кг.

Член комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТИННИК (фракция Партии регионов) отметил, что в первом чтении предлагалось повысить этот акциз из 110 евро до 172 евро, но в результате консультаций вышли на цифру 132 евро. «Повышение есть, но незначительное», - добавил он.

Кроме того, данным законом отменен НДС при импорте природного газа.

Председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЕХИН отметил, что нецелесообразно отменять НДС. По его словам, «НДС на хлеб есть, так почему не должен быть НДС на газ». Он отметил, что, введя данную норму относительно отмены НДС при импорте природного газа, будут «большие потери бюджета».

Данным законом повышены акцизные ставки на табак и спиртные напитки. Кроме того, повышен сбор за специальное водопользование в части использования поверхностных и подземных вод, входящие в состав напитков. В частности, предусматривается, что такой сбор для поверхностных вод будет 21 грн. 60 коп. за один кубометр, и подземных вод – 25 грн. 20 коп.

Кроме того, данным законом предусмотрено, что нормы закона должны реализовываться «без повышения розничных цен на товары и услуги».

Народные депутаты из оппозиционных фракций отмечали, что такое предложение, на котором настаивала фракция КПУ, является нереальным, поскольку в законе заложены нормы, которые приведут к повышению цен на большое количество товаров и услуг.