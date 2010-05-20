Банк России: евро с 21 мая 38 руб.

Банк России повысил официальный курс евро с 21 мая сразу на 62 копейки - до 38,0406 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс доллара увеличился на 5,70 копейки - до 30,7523 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась до 34,03 рубля на пятницу с 33,73 рубля на четверг.

Ослабление рубля к валюте в четверг наблюдается на фоне возобновившегося снижения цен на нефть: стабилизировавшись около отметки 74 доллара за баррель марки Brent с утра, в середине дня они вновь начали снижаться.

При этом евро на Forex начал укрепляться к доллару после просадки к четырехгодичным минимумам. К середине четверга пара евро-доллар поднялась до 1,24 доллара за евро с 1,23 доллара накануне вечером.