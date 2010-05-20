Банк России: евро с 21 мая 38 руб.
13:59, 20 мая 2010Финансы
0
Доллар - 30,7 руб.
Официальный курс доллара увеличился на 5,70 копейки - до 30,7523 рубля.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась до 34,03 рубля на пятницу с 33,73 рубля на четверг.
Ослабление рубля к валюте в четверг наблюдается на фоне возобновившегося снижения цен на нефть: стабилизировавшись около отметки 74 доллара за баррель марки Brent с утра, в середине дня они вновь начали снижаться.
При этом евро на Forex начал укрепляться к доллару после просадки к четырехгодичным минимумам. К середине четверга пара евро-доллар поднялась до 1,24 доллара за евро с 1,23 доллара накануне вечером.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter