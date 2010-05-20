Межбанк: доллар на месте

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись на уровне 7,9205/7,9265 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9215/7,9255 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,9220/7,9260 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:00 Национальный банк Украины объявил о покупке долларов по курсу 7,9250 грн./долл., а также европейской валюты по курсу 9,75 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2575/0,2577 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2582/0,2583 грн./рубль. К закрытию цены снизилась – 0,2570/0,2572 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 31,1875 рублей за доллар (+0,2275).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2310/1,2435 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,8035/9,8150 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 9,8260/9,8350 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 9,7665/9,7755 грн./евро.