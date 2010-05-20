Эксперт: банки начинают снижать невыгодные высокие ставки

В последнее время банки начинают снижать экономически невыгодные для них высокие ставки по депозитам для юридических лиц.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Она отметила, что за последние недели такое падение составило в среднем 1-3% в зависимости от валюты вклада. Больше всего подешевели депозиты на очень короткие сроки - от 1 до 7 дней, подчеркнула эксперт. По ее мнению, это обусловлено тем, что банки постепенно удлиняют сроки вкладов и снижают процентные ставки.

Н.СИНЯВСКАЯ обратила внимание, что на рынке наметились тенденции продажи населением валюты и размещения гривни на депозиты. Если на дорогие кредиты в гривне спрос небольшой, но есть, то валютным кредитованием банки практически не занимаются, так как не имеют права выдавать ссуды в инвалюте заемщикам, которые не получают валютную выручку, сказала эксперт.