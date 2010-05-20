Поступления налога на прибыль в мае выросли на 33%

По результатам операции «Бюджет» по состоянию на 17 мая текущего года поступления от налога прибыль за текущий месяц увеличились на 33% по сравнению с маем 2009 года и составляют 1,6 млрд. грн. (в мае 2009 года – 1,2 млрд. грн.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины – начальник Налоговой милиции Виктор ШЕЙБУТ.

По его словам, с начала операции «Бюджет» по материалам проверок относительно должностных лиц предприятий возбуждено 19 уголовных дел. Сумма нанесенного государству ущерба по возбужденным уголовным делам составляет 21 млн. грн., из которых уже возмещено 4,5 млн. грн.

Всего для операции было отобрано 2,7 тыс. предприятий-выгодоприобретателей с валовым доходом 70 млн. грн. и налоговой нагрузкой по налогу на прибыль менее 1% и почти 30 тыс. предприятий группы риска во всех регионах Украины. Из сформированного списка выгодоприобретателей 1408 нарастили уровень налоговой отдачи по налогу на прибыль, увеличив отчисления на 768,3 млн. грн.

В рамках операции «Щит» было проведено более 1,7 тыс. проверок, выявлено 828 фактов нарушения законодательства, по результатам которых в бюджет перечислено почти 54 млн. грн., из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на сумму 444 млн. грн.

Справка УНИАН. Операция налоговой милиции «Бюджет» началась 9 апреля 2010 года. Она направлена на детенизацию экономики, в частности, на выявление противоправных действий субъектов предпринимательства, ликвидацию межрегиональных схем уклонения от налогообложения и пр.

Также целью операции «Щит» является пресечение незаконного ввоза в Украину товаров и их последующего оборота на внутреннем рынке.