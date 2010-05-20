Эксперт прогнозирует снижение доли евро в расчетах Украины

Доля долларов США в расчетах Украины за импорт из еврозоны к концу текущего года достигнет уровня выше 55%, а доля евро снизится с 47% по итогам 2009 года до уровня 2008 года - 42-43%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB Николай ИВЧЕНКО.

Он сообщил, что на межбанковском рынке курс продажи евро с начала декабря 2009 года снизился на 20,3% с 12,09 грн./евро до 9,64 грн./евро, на наличном рынке - на 19,7% с 12,20 грн./евро до 9,80 грн./евро.

По мнению Н.ИВЧЕНКО, на фоне подешевевшего евро в Украине может снизиться стоимость импортных европейских товаров и услуг в гривневом эквиваленте, доля которых в первом квартале 2010 года составила 30,9%. В основном это промышленные и продовольственные товары. Импорт машин, оборудования и транспортных средств из стран еврозоны в четвертом квартале 2009 года составил 31,1%, продукции химической отрасли - 29,7%, продовольственных товаров - 10,9%.

Эксперт считает, что многие европейские экспортеры начали пересматривать свои внешние торговые контракты и переходить на расчеты в американской валюте.

Также он отметил, что за первый квартал снизились гривневые поступления от стран еврозоны за украинский экспорт товаров и услуг, который составил 23,3% от общего экспорта. В прошлом году расчет проводился в основном в долларах - 71,1%, в евро - 27,8%.

По мнению Н.ИВЧЕНКО, украинские экспортеры, поставляющие товары в еврозону, также изменят валюту контрактов на американскую, чтобы избежать потерь от возможного обесценивания евро.