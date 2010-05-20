ГНАУ: изменения к закону позволят проконтролировать оборот

Принятый Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» позволит проконтролировать оборот 200 млрд. грн. наличных средств в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на брифинге первый заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины – начальник Налоговой милиции Виктор ШЕЙБУТ.

«Отмывание денег – это один из источников получения средств наркодельцов, антикваров, торговцев оружием... Этот закон еще более сузит коридоры, которыми будут гулять эти деньги. Не секрет, что в некоторых банках частные лица снимают до 60-70 млн. грн. наличкой. Это ж для чего это делается?» – сказал В.ШЕЙБУТ.

По его словам, сегодня в Украине 220 млрд. грн. на наличном рынке находятся в криминальном поле. «200 млрд. грн. – это то поле, которое мы хотим закрыть этим законом», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 18 мая т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

За принятие такого решения проголосовали 356 народных депутатов.