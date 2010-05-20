Королевская: нужно освободить от ответственности предпринимателей

Глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ предлагает освободить от ответственности предпринимателей, которые воспользовались принципом молчаливого согласия. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

«Мы хотим защитить бизнес, который воспользовался принципом молчаливого согласия. С этой целью мною разработан и был поддержан членами комитета законопроект №6339, предусматривающий освобождение предпринимателей от ответственности за работу с применением этого принципа», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она напомнила, что принцип «молчаливого согласия» в Украине введен в действие 30 декабря 2009 года. В соответствии с изменениями в законодательстве, субъект хозяйствования может осуществлять деятельность, если ему в положенный срок не предоставили разрешительный документ или обоснованный отказ. Однако статьей 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за ведение хозяйственной деятельности без получения разрешения: формально под эту статью подпадают и те, кто воспользовался принципом «молчаливого согласия». Н.КОРОЛЕВСКАЯ предложила исключить из Кодекса ответственность за работу с применением этого принципа.

Также депутаты рекомендовали к первому чтению законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» (№6265) относительно осуществления хозяйственной деятельности на основании подачи декларации.

Несмотря на то, что декларативный принцип уже действует, большинство разрешительных органов отказываются его применять: поводом для отказа является отсутствием документа правительства, в котором бы определялись виды деятельности, не подпадающие под действие закона. Чтобы облегчить работу предпринимателей Н.КОРОЛЕВСКАЯ предлагает распространить действие декларативного принципа на все виды хозяйственной деятельности, не дожидаясь, пока Кабинет министров составит список исключений из общего правила. В этом случае предприниматели смогут начать работу, не дожидаясь решения чиновников.