Повышении акцизов даст бюджету миллиарды гривень

Принятый сегодня Верховной Радой Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно налогообложения)» позволит увеличить поступления в Государственный бюджет Украины на миллиарды гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам народный депутат Украины от фракции Партии регионов, член парламентского комитета по аграрной политике Павел КЛИМЕЦ.

«Мы говорим о законе, который живо и бурно обсуждался на комитете, в прессе и общественности, о повышении акцизов на подакцизные товары. Дебаты были бурные, но, мне кажется, что правительство, общественность, комитет, депутаты нашли консенсус», - сказал П.КЛИМЕЦ.

Он отметил, что было согласовано снижение акциза на бензин со 170 до 132 евро за тонну. Таким образом, по его словам, на заправках повышение цены на бензин составит 20-30 коп.

«Я считаю, что это взвешенная позиция в этой ситуации. С одной стороны, нужно собирать бюджет, а с другой стороны, бензин и акциз – это налог на потребителя», - отметил П.КЛИМЕЦ, подчеркнув, что акцизы платят потребители, а компании, ведущие торговлю подакцизными товарами, являются только операторами по сбору этого налога в бюджет.

Кроме того, П.КЛИМЕЦ сообщил, что акциз на водку будет повышен на 10%, а в розничной торговле это будет повышение цены на 1,20-1,50 грн. В то же время, повышение акциза на коньяк будет происходить по растущей ставке на три года – от 14 до 39 грн. Повышение акциза на вино составит 2 грн. на литр вина, содержащего спирт. Акциз на табачные изделия увеличится в 1,5 раза.

«Считаю, что это нормальное повышение с учетом того, что сегодня кризис», - отметил П.КЛИМЕЦ.

В то же время, он не назвал точную цифру, сколько средств в Госбюджет дополнительно поступит от повышения акцизов, подчеркнув, что в течение одного-двух дней после принятия закона будет произведен точный подсчет. «Я думаю, это десятки миллиардов», - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла в целом Закон №6337 «О внесении изменений в некоторые законы Украины» относительно налогообложения.

Новые акцизы вступят в силу с 00:00 следующего дня после его публикации в официальном издании парламента газете «Голос Украины». До этого закон должен подписать Президент Украины.