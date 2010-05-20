«Укрсоцбанк» вышел из состава АУБ

«Укрсоцбанк» вышел из состава Ассоциации украинских банков (АУБ). Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления «Укрсоцбанка» Борис ТИМОНЬКИН журналистам в четверг.

По его словам, официально процесс выхода был завершен в начале мая т.г.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2010 года составили 42,211 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 39,084 млрд. грн., обязательства – 36,168 млрд. грн., уставный капитал - 1,270 млрд. грн., собственный капитал – 6,043 млрд. грн.

Укрсоцбанк в I квартале получил прибыль 1,5 млн. грн., в 2009 году - 126,761 млн. грн.

Итальянская группа UniCredit владеет 94,2% акций «Укрсоцбанка».