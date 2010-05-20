«Страховые традиции» исключены из Госреестра финучреждений

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) «в связи с невыполнением мер влияния» исключила информацию из Государственного реестра финансовых учреждений и аннулировала свидетельство о регистрации финансового учреждения ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции». Об этом сообщается на сайте Госфинуслуг.

Согласно сообщению, соответствующее решение принято на заседании комиссии сегодня.

Как сообщал УНИАН, 2 июля 2009 г. Госфинуслуг приостановила действие всех лицензий на осуществление страховой деятельности ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции».

6 августа 2009 г. Госфинуслуг аннулировала лицензии СГ «Страховые традиции»

3 сентября п.г. на общем собрании акционеров ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции» было принято решение о прекращении деятельности общества с последующей его ликвидацией.

22 сентября по сообщению государственного регистратора Подольской районной в г. Киеве государственной администрации в Единый государственный реестр была внесена запись о прекращении деятельности ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции».

Объявление о ликвидации ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции» было размещено в Бюллетене государственной регистрации №134 (19) от 28 сентября 2009 года.

В конце октября 2009 года Госфинуслуг заявила о ликвидации ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции».