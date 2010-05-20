НБУ пролонгировал более половины кредитов рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) в I квартале т.г. пролонгировал более половины кредитов рефинансирования.

Как сообщается в монетарном обзоре, обнародованном на сайте Нацбанка, сумма пролонгации рефинансирования за январь-март т.г. составила 37,9 млрд. грн., а согласно балансу НБУ, по состоянию на 1 января 2010 г., кредиты банкам и другим заемщикам составляли 73,964 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, объем операций по рефинансированию Нацбанком коммерческих банков в январе-марте т.г. составил 3,4 млрд. грн.

В том числе, в январе т.г. стабилизационные кредиты получили шесть банков на общую сумму 1,360 млрд. грн., в феврале - четыре банка на 1,126 млрд. грн. В марте стабкредиты не предоставлялись.

Нацбанк также предоставлял кредиты коммерческим банкам для финансирования мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Евро-2012. Так, в феврале был предоставлен кредит одному банку на сумму 427,45 млн. грн., в марте – одному банку на 460,18 млн. грн.