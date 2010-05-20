Кабмин готов принять участие в рекапитализации Банка «Надра»

Кабинет министров Украины готов принимать участие в рекапитализации Банка «Надра» при условии реструктуризации его внешней задолженности.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ по результатам сегодняшнего заседания экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в капитализации банков.

«Есть одно условие – реструктуризация внешней задолженности», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

Отметим, летом 2009 года временный администратор банка « Надра » Валентина ЖУКОВСКАЯ заявила, что сумма задолженности по привлеченному банком торговому финансированию составляет около 378 млн. долл. США.

Кроме того, по словам А.ШАПОВАЛОВА на заседании экспертно-аналитического совета, было одобрено решение о вхождении в капитал Банка «Надра» правительства и частного инвестора на паритетных условиях.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2010 года А.ШАПОВАЛОВ заявил, что регулятор одобрил предложение о покупке Банка «Надра» инвестором из Австрии, который предлагает вложить в банк 5 млрд. грн. при условии, что правительство примет участие в капитале этого кредитно-финансового учреждения на уровне контрольного пакета. При этом, для стабилизации работы банка «Надра», по оценкам НБУ, необходимо 10 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составили 25,080 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,184 млрд. грн., обязательства – 24,601 млрд. грн., собственный капитал – 479,059 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

В первом квартале 2010 года банк «Надра» получил прибыль в размере 4,365 млн. грн., 2009 год банк закончил с убытком 1,364 млрд. грн.

Акционерами банка являются компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация, с 10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.