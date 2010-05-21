Базирование ЧФ в Севастополе не является преградой для инвестиций

Глава Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА считает, что базирование в Севастополе Черноморского флота РФ не может отрицательно влиять на привлечение в город инвестиций из Евросоюза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Севастополе по итогам состоявшейся здесь конференции в рамках реализации проекта ЕС «Совместная инициатива по сотрудничеству в Крыму».

«Когда мы начинали программу «Совместная инициатива ЕС по сотрудничеству в Крыму», российский флот (уже – УНИАН) был здесь, и мы никогда не ставили каких-либо условий, относительно присутствия или отсутствия российского флота в Севастополе», – сказал он.

Ж.ТЕЙШЕЙРА считает, что для привлечения инвесторов властям следует создать «необходимую юридическую базу, дружественные отношения». «И тогда инвестиции станут реальностью», – заявил он.

Дипломат также отметил, что у ЕС есть цели, «состоящие в том, чтобы привлечь, или помочь Севастополю и Крыму привлечь инвестиции».

«Мы будем оказывать помощь, поддерживать идею создания агентства по инвестициям. Но инвесторы сами будут решать», – добавил Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Он высказал убеждение, что важно, чтобы в Крыму и Севастополе был создан «климат, который будет привлекательным для инвесторов». «Тогда, учитывая сравнительные преимущества и имеемые активы, помогут инвестициям, привлекут их сюда», – сказал он.

«Инвесторы хотят, чтобы была определенная среда, необходимая для работы. И тот факт, что у вас есть военная база, и другие факторы – я не думаю, что это будет влиять на их работу, на их инвестиции и бизнес», – отметил Ж.ТЕЙШЕЙРА.