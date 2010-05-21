Доминик Стросс-Кан: Зоне евро не грозит "взрыв"

Зоне евро не грозит "взрыв", но она "плохо работает", заявил поздно вечером в четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан.

"Не думаю, что зоне евро грозит опасность взрыва, - заявил он в интервью французскому телевидению из штаб-квартиры МВФ в Вашингтоне. - Напротив, опасность, на мой взгляд, состоит в том, что зона евро плохо оборачивается, плохо функционирует. Нет основания для успокоения, поскольку глубинные причины, в частности обеспечение роста экономики, не решаются одним щелчком пальцев".

По мнению главы МВФ, передает ИТАР-ТАСС, возможности для решения кризиса в Европе существуют. "Но их не нужно обсуждать на пресс-конференциях, - сказал Д.Стросс-Кан. - Необходимо принимать решения и принимать их вовремя". Он считает, что в настоящее время Евросоюз переживает "кризис доверия к политике", и в этой ситуации страны ЕС должны действовать решительно, а не наблюдать за тем, как "весь мир смотрит на эту ситуацию и теряет доверие к Евросоюзу".