Сингапур и Гонконг сместили США на третью позицию

Сингапур и Гонконг заняли первое и второе места соответственно в рейтинге наиболее конкурентоспособных стран мира, сместив США на непривычную для них третью позицию. Согласно широко цитируемым европейскими СМИ выводам, представленным в ежегодном докладе базирующегося в Лозанне Международного института совершенствование управления, некоторые страны Азии и Латинской Америки в последние годы не только становятся все более серьезными конкурентами "старой гвардии" мирового экономического развития, но и обретают все большую самодостаточность и самоуверенность.

У этих стран есть необходимые финансовые ресурсы, сырье, растущий средний класс, пояснили эксперты. Кроме того, в них складываются собственные бренды, промышленные компании, банковские структуры. Среди других примеров - Тайвань, согласно исследованию швейцарских экспертов, за последний год поднялся с 23-й на 8-ю строку списка, Малайзия - с 18-й на 10-ю.

Относительно небольшие европейские страны также показали несколько большую способность адаптации к изменениям в экономических условиях по сравнению с более крупными странами региона. Так, Швейцария по-прежнему удерживает 4-е место в списке, Швеция - 6-е, Норвегия поднялась с 11-й на 9-ю строчку. Дания спустилась с 5-го на 13-е место, что стало отражением трудностей в ее финансовом секторе, Финляндия на фоне сократившегося богатства крупных компаний, в частности Nokia, потеряла сразу десяток позиций, оказавшись на 19-м месте.

В то же время среди крупных стран ЕС лидером остается Германия, хотя ее показатель снизился относительно других стран и она с 13-го места в прошлом году попала на 16-е в нынешнем. Великобритания оказалась на 22-й строчке, Франция - на 24-й, Италия - на 40-й.

Среди других крупнейших мировых экономик, Россия находится на 51-й позиции, Япония - на 27-м месте, Австралия - на 5-м, передает ПРАЙМ-ТАСС.