Новый социальный взрыв в ЕС. Румыния сменит Грецию?

Профсоюзы Румынии не договорились с правительством об отказе от рекомендованной МВФ политики "затягивания поясов" - на 31 мая назначена национальная забастовка. Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявили журналистам лидеры пяти крупнейших профсоюзов после прошедших накануне безуспешных переговоров с премьером Эмилем Боком.

Это означает, что Румыния вступает в полосу новых социальных потрясений - в среду профсоюзы провели мощную акцию протеста в Бухаресте, в которой по разным оценкам приняло участие от 20 тыс до 30 тыс чиновников, преподавателей, врачей и других работники бюджетной сферы, шахтеров, пенсионеров. Они протестовали против планируемых правительством жестких мер экономии, которые предусматривают увольнение около 320 тыс госслужащих, снижение пенсий на 15 проц, снижение зарплат на 20 проц сворачивание социальных программ, закрытие больниц. Правительство заявляет, что вынуждено идти на непопулярные меры, чтобы получить очередной транш кредита МФВ в 900 млн евро.

Большинство румын, которые и без того живут очень скромно, шокированы мерами, которые предложил МВФ. Уговоры президента Траяна Бэсеску, что "затянув пояса, румыны смогут избежать катастрофы постигшей Грецию", не убеждают их. Люди возмущены тем, что в последние годы политическая элита страны обогащалась, а по счетам приходится платить простым гражданам. Первыми на протесты вышли пенсионеры, которые 12 мая прорвали кордон полицейских перед зданием президентской администрации. Акции завершились столкновениями пенсионеров с полицией в Бухаресте и во многих других городах. Митинги проходил под общим лозунгом с требованием отставки правительства и президента. Наблюдатели уже называют разгорающиеся в стране акции протеста крупнейшими со времен падения диктатора Чаушеску, портреты которого вынесли ностальгирующие по временам социализма демонстранты.

Оппозиция, пользуясь этим недовольством, называет меры правительства "социальным геноцидом", жестко критикует Т.Бэсеску, указывая на то, что к именно он привел Румынию к нынешней плачевной ситуации.