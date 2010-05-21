Украина может рассчитывать на кредиты МВФ сроком до пяти лет
Сообщил Тигипко
Украина может рассчитывать на кредиты Международного валютного фонда (МВФ) на срок до пяти лет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО журналистам, комментируя заявление премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА о возможности привлекать кредиты МВФ на срок до 10 лет.
«Сейчас МВФ на десять лет не пойдет. Сейчас он идет на срок до пяти лет. На такие сроки можем рассчитывать и мы», - отметил С.ТИГИПКО.
Кроме того, он сообщил, что на сегодня продолжается согласование договора Украины с МВФ. «Нормально отрабатываем текст соглашения. Фактически не имеем больших проблем по тексту соглашения. Сейчас обсуждаем доходную и расходную части бюджета. Я уверен, что мы будем иметь программу», - отметил он.
Также вице-премьер-министр сообщил, что Украина проводит внешние займы согласно плану, утвержденному правительством.
Он отметил, что рост рейтинга Украины способствует созданию благоприятных условий для внешних займов.
Как сообщал УНИАН, в конце апреля пресс-служба вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО сообщала, что Украина и Международный валютный фонд согласовали основную текстовую часть соглашения о сотрудничестве, согласно которому новая программа предусматривает выделение кредита объемом 19 млрд. долл. на 2,5 лет.
Также сообщалось, что следующий раунд переговоров о продолжении сотрудничества Украины и МВФ состоится в Киеве в первой половине мая. «Уже 11 мая в Украину приедут эксперты Фонда по юридическим вопросам, а 17 мая - Миссия Европейского департамента МВФ», - сказал С.ТИГИПКО.
12 мая министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО сообщил, что Украина и МВФ еще не определили окончательную сумму кредита по новой программе сотрудничества.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте с «В-/С» до «В/В», долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги по обязательствам в национальной валюте – с «В/В» до «В+/В». Прогноз по рейтингам – «стабильный».
В то же время рейтинг Украины по национальной шкале повышен с «uaA» до «uaA+». Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта «4», присвоенный выпускам приоритетных необеспеченных облигаций, остается неизменным.