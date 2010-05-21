Рекапитализацию банка «Надра» планируется завершить до конца июня

Процесс рекапитализации банка «Надра» при участии государства и частного инвестора планируется завершить до конца июня текущего года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

«Экспертно-аналитический совет по вопросам рекапитализации банков при Кабинете Министров Украины поддержал рекапитализацию банка «Надра» государством совместно с инвестором», – говорится в сообщении.

В течение трех недель будут подготовлены все документы, включая реструктуризационные соглашения по задолженности банка перед внешними кредиторами.

Как сообщал УНИАН, сумма внешней задолженности банка «Надра» составляет около 900 млн. долл.

По оценкам Нацбанка Украины, для стабилизации работы банка «Надра» необходимо 10 млрд. грн. Эти средства в капитал банка готовы предоставить на паритетных условиях частный инвестор, которым выступает владелец Group DF Дмитрий ФИРТАШ, и правительство Украины. При этом предполагается, что государству будет принадлежать контрольный пакет (50% + 1 акция) в этом кредитно-финансовом учреждении.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составили 25,080 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,184 млрд. грн., обязательства – 24,601 млрд. грн., собственный капитал – 479,059 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

В первом квартале 2010 года банк «Надра» получил прибыль в размере 4,365 млн. грн., 2009 год банк закончил с убытком 1,364 млрд. грн.

Акционерами банка являются компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация, с 10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.