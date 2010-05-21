Межбанк закрытие: доллар 7,9230/7,9250 грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись 7,9175/7,9265 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9235/7,9255 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни незначительно понизились – 7,9230/7,9250 грн./долл. Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:00 Национальный банк Украины объявил о покупке долларов по курсу 7,9250 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2547/0,2550 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2550/0,2551 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2560/0,2561 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 31,16 рублей за доллар (-0,0275).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2455/1,2670 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,9165/9,9305 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 9,9125/9,9190 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли до 9,9295/9,9360 грн./евро.