Азаров обеспокоен торговлей в рамках Таможенного союза

Украина обеспокоена тем, чтобы Таможенный союз негативно не повлиял на двусторонний режим свободной торговли между странами- членами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая на заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС.

«Мы уделяем определенное внимание процессу создания и функционирования Таможенного союза. Для Украины чрезвычайно важно, чтобы создание Таможенного союза не оказало негативного влияния на двусторонний режим свободной торговли с государствами, входящими в таможенный союз, чтобы он не стал причиной падения взаимной торговли», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в режимах торговле между странами еще действуют изъятия, и с каждыми странами они разные, однако перечень изъятий сегодня пересматривается, и новый вариант изъятий должен быть готов к 1 июля т.г.

«Сейчас проводятся консультации по подготовке нового консолидированного перечня изъятий из режима свободной торговли, разработка которого должна быть завершена до 1 июля. Хотел бы сказать, что наша позиция заключается в том, что перечень таких изъятий должен быть минимальным, а в идеале вообще отсутствовать. И в этом направлении мы готовы сотрудничать», - сказал Н.АЗАРОВ.