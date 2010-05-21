Минфин 25 мая проведет аукцион

Министерство финансов Украины 25 мая проведет аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно сообщению, к размещению будут предложены бумаги со сроком погашения 11 апреля 2010 года, 16 февраля 2011 года, 21 марта 2012 года и 4 сентября 2013 года.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 4 сентября 2013 г., будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщалось, по информации Нацбанка, по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в апреле т.г. поступили средства на общую сумму 4,426 млрд. грн. (с начала года – 18,067 млрд. грн.).

Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью докапитализации) на общую сумму 24,457 млрд. грн. В апреле выпуск ОВГЗ с целью докапитализации не осуществлялся.