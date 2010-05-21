Королевская: госгарантии необходимы частным инвесторам

Власти на сегодняшний день должны выработать механизм государственных гарантий частным инвесторам.

Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, выступая 21 мая на Форуме владельцев частного капитала «Raiffeisen Private Wealth Forum 2010», сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

«В стране совершенно не выстроена модель взаимовыгодного сотрудничества власти и бизнеса. У нас государственные гарантии даются иностранным инвесторам, а украинские компании получают их в виде редкого исключения из общего правила», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, частные инвесторы страдают от рейдерских атак, слишком частых изменений налогового законодательства, неожиданной отмены льгот – предоставленных, к примеру, законодательством о свободных экономических зонах.

В стране не удастся повысить социальные стандарты без развития экономики, и в этом процессе важнейшая роль отведена частным инвесторам. Однако для того, чтобы предприниматели начали вкладывать деньги в производство, создавали новые рабочие места, необходимо создать условия, при которых платить налоги будет выгодно. «То, что около 40% ВВП Украины находится в тени, объясняется запутанной налоговой системой и фискальной, а не стимулирующей моделью экономики», – подчеркнула глава комитета ВР.

Она призвала частных инвесторов обращать внимание не только на отрасли, способные дать быструю отдачу вложенных средств, но и смелее финансировать развитие инновационных производств, за которыми будущее.