Королевская: Инвесторы могут пострадать

От принятых изменений в налоговом законодательстве могут пострадать инвесторы. Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ сегодня во время брифинга, комментируя принятие парламентом Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о налогообложении)».

По ее словам, комитет выступал категорически против принятия изменений в налоговом законодательстве. «Решение нашего комитета было отрицательным. Мы зарегистрировали постановление об отмене данного законопроекта, когда он был принят в первом чтении. Но, к сожалению, около 150 депутатов поддержали такое решение и закон был принят», - отметила она. По ее словам, коррекция налогового законодательства на сегодня недопустима, а «ужесточение налогового законодательства в период слабого проблеска выхода из кризиса и на фоне той ситуации, которая разворачивается в Европе», недопустимо.

«И когда инвестиции в основной капитал сокращены на 14,5% в посткризисный 2010 год, по сравнению с кризисным 2009 годом, мы понимаем, что обновление основных фондов не идет, и при этом ужесточать налоговое законодательство нельзя. Пострадают инвесторы, у них не будет возможности сегодня распределять налог на добавленную стоимость за счет будущих платежей, распределять убытки, которые предприятия могут понести в результате модернизации своих предприятий и необходимых технических остановок», - сказал Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Она считает, что такими методами тенизация экономики к концу года составит 50%, если хотя бы осенью не будут приняты корректировки к данному закону.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о налогообложении)». “За” проголосовали 246 из 434 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом повышается акциз на бензин до 132 евро за 1 000 кг, отменяется НДС при импорте природного газа, повышаются акцизные ставки на табак и спиртные напитки, повышается сбор за специальное водопользование в части использования поверхностных и подземных вод, входящие в состав напитков.

Кроме того, данным законом предусмотрено, что его нормы должны реализовываться «без повышения розничных цен на товары и услуги».

Народные депутаты из оппозиционных фракций отмечали, что такое предложение, на котором настаивала фракция КПУ, является нереальным, поскольку в законе заложены нормы, которые приведут к повышению цен на большое количество товаров и услуг.