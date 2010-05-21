Частные денежные переводы в Украину сократились на 13%

По оценкам Национального банка Украины, общие объемы частных денежных переводов в страну из-за границы (включая оплату труда и частные

трансферты по методологии МВФ) в 2009 году оценены в 5,4 млрд. дол. США.

Об этом говорится в Обзоре частных денежных переводов в Украину, которые отображаются в статистике платежного баланса, который обнародован на сайте Нацбанка.

По информации НБУ, объемы переводов в 2009 году были на 13,1% меньше чем в 2008 году (6,2 млрд. дол.), но на 9,1% больше, чем в 2007 году (4,9 млрд. дол.).

Почти 87% всех переводов поступало в страну официальными каналами – через банковскую систему и международные платежные системы.

Сокращение объемов легальных денежных переводов на 13,3% (с 5,4 млрд. дол. в

2008 году до 4,7 в 2009 году) в Нацбанке объясняют последствиями финансового кризиса, а именно снижением спроса на рабочую силу, сокращением рабочих мест и доходов украинцев, работающих за рубежом.

В структуре частных переводов, которые поступают из-за границы, 53,2% средств классифицируются как оплата труда (в 2008 году 49%). Объемы таких переводов

уменьшились в отчетном году на 5,6% - до 2,9 млрд. долл.

Объемы второй составляющей поступлений – частных трансфертов – уменьшились

сравнительно с предыдущим годом на 20,2% - до 2,5 млрд. дол. Доли этой

категории сократилась до 46,8% против 51% в 2008 году. В частности объемы денежных

переводов рабочих, которые работают за рубежом сократились на 23,2% сравнительно

с предыдущим годом и составляли 1,6 млрд. дол. Объемы других частных трансфертов составили 872 млн. дол., уменьшившись, по сравнением с уровнем 2008 года, почти

на 14%.

По оценке НБУ, отношение объемов частных денежных переводов к ВВП Украины в 2009 году составило 4,6%, увеличившись к предыдущему году на 1,2 п.п., в первую очередь, за счет превышения темпов падения номинального ВВП в долларовом измерении (на 35,7%) над темпами снижения суммарных объемов денежных переводов (на 13,1%).

Наибольшие объемы переводов в Украину поступают из России, хотя в 2009 году их удельный вес сократился до 23,4% с 29,7%, что было обусловлено, в первую очередь, резким снижением номинальных доходов в этой стране. Второе место в структуре переводов занимают США (10% в 2009 году), страны Евросоюза (Германия, Италия, Греция, Великобритания, Кипр, Испания).