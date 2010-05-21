Правительство Азарова отчитается за 100 дней своей деятельности

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что правительство намерено отчитаться о результатах своей деятельности за 100 дней.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня в эфире Первого национального телеканала.

"Безусловно, мы будем отчитываться перед страной, перед обществом, перед нашими избирателями", - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что основными задачами правительства на начальном этапе деятельности является стабилизация ситуации в экономике и, прежде всего, в строительном, промышленном и финансовом секторах.

"Думаю, что будет что рассказать и будет за что отчитаться", - убежден глава правительства.