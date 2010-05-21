Правительство Азарова отчитается за 100 дней своей деятельности
19:43, 21 мая 2010Финансы
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"Безусловно, мы будем отчитываться"
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что правительство намерено отчитаться о результатах своей деятельности за 100 дней.
Об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня в эфире Первого национального телеканала.
"Безусловно, мы будем отчитываться перед страной, перед обществом, перед нашими избирателями", - сказал Н.АЗАРОВ.
Премьер подчеркнул, что основными задачами правительства на начальном этапе деятельности является стабилизация ситуации в экономике и, прежде всего, в строительном, промышленном и финансовом секторах.
"Думаю, что будет что рассказать и будет за что отчитаться", - убежден глава правительства.
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