Азаров: Украина выполнила все условия МВФ

На сегодняшний день Украина выполнила все условия для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ после заседания глав правительств СНГ в Санкт-Петербурге, отвечая на вопросы журналистов.

Он также сообщил, что это же сказал вчера в ходе встречи с представителем МВФ в Украине Максом АЛЬЕРОМ.

«Я сказал руководству фонда, что мы выполнили абсолютно все условия, которые мы можем выполнить на этом этапе», - сказал Н.АЗАРОВ. И следующим этапом, отметил он, может стать подготовка и подписание программы сотрудничества с определением последующих маяков для постепенного достижения результатов для поквартального продолжения сотрудничества.

Н.АЗАРОВ отметил, что на сегодняшний день, согласно требованиям МВФ, принят закон о повышении акцизов, утвержден финплан НАК «Нафтогаз Украины» с дефицитом немногим более 6 млрд. грн. и главное - принят бюджет с дефицитом 5,3%.

Н.АЗАРОВ сообщил, что в ходе вчерашней встречи заверил М.АЛЬЕРА, что бюджет будет выполнен с установленным дефицитом.

Такое заверение Н.АЗАРОВУ пришлось сделать после того, как представитель МВФ «в острожной форме высказал сомнение» по поводу того, удастся или нет правительству выполнить бюджет с установленным дефицитом.

«Как будет по факту? – (спросил М.АЛЬЕР – УНИАН). По факту, ответил я, будет выполняться закон. Сказать, что по состоянию на сегодняшний момент дефицит бюджета составляет 5,3% я, конечно, не могу потому, что бюджетный год по сути дела только начался и закон вступил в силу несколько недель назад. Поэтому сейчас финансовая ситуация непростая. Но она, безусловно, будет стабилизирована и мы год закончим с таким дефицитом. Поэтому, если МВФ хочет в месте с нами участвовать в этом успехе, а это будет большим успехом для государства, - с 16% дефицита прошлогоднего прийти к 5,3%, то мы готовы вместе с МВФ разделить этот успех Украины», - сказал Н.АЗАРОВ.

Н.АЗАРОВ на брифинге дал понять, что считает свое обещание завершить год с установленным дефицитом достаточно веским аргументом для МВФ.