Нацбанк укрепил гривню

20:20, 21 мая 2010
Финансы
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Курс НБУ на 25 мая

Официальный курс НБУ на 25 мая

100 USD -  792.5500 (21 мая - 792.5700)

100 EUR -  990.4497 (21 мая - 972.4834)

10 RUR -  2.5519 (21 мая - 2.5821)

Учетные курсы банковских металлов на 25 мая

за 10 тройских унций (грн.)

959 XAU 10 Золото - 93798.29 (21 мая - 95861.34)

961 XAG 10 Серебро - 1404.40 (21 мая - 1468.63)

962XPT10Платина- 118406.97(21 мая-129347.42)

964XPD10Палладий-32970.08(21 мая-37647.08)

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