ЕС применит санкции к нарушителям бюджетной дисциплины

Страны-члены Евросоюза согласны с необходимостью применения санкций в отношении нарушителей бюджетной дисциплины ЕС, сообщил в пятницу председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей, сообщает РИА Новости.

"Мы обсудили санкции, и я могу сказать, что одним из заключений по итогам наших дебатов стал широкий консенсус в отношении принципа применения финансовых и нефинансовых санкций", - сказал он по завершении в Брюсселе первого заседания специальной группы экспертов, которая была учреждена в марте этого года лидерами ЕС с целью подготовки предложений по обеспечению устойчивого экономического роста и улучшения бюджетной дисциплины в ЕС.

Во встрече участвовали министры финансов стран ЕС, представители Еврокомиссии и Европейского центробанка.

"Я рад тому, что все поддерживают строгий Пакт о стабильности и росте. Нам необходимо обеспечить применение новых санкций, которые будут более жесткими, нежели те, что предусмотрены пактом (нефинансового характера)", - заявил Ван Ромпей.

Согласно европейскому Пакту о стабильности и росте, который стал базовым документом для создания еврозоны, дефицит госбюджета в странах ЕС не должен превышать 3% ВВП, а госдолг - 60% ВВП.