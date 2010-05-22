Азаров намерен подписать договор о свободной торговле с СНГ

Украина подпишет Договор о свободной торговле со странами - членами СНГ лишь в том случае, если он будет с минимальными изъятиями и ограничениями или изъятий и ограничений не будет вообще.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге в Санкт-Петербурге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ после заседания глав правительств СНГ.

«На саммите я сказал, что позиция Украины очень простая. Если мы подписываем этот договор о свободной торговле, никаких там изъятий не должно быть, и никаких ограничений, и мы к этому должны идти», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что в течение последних двух месяцев наблюдается прогресс в подготовке документов. «Мы собираемся снять все неурегулируемые вопросы к осени этого года», - заявил украинский премьер.