Азаров намерен подписать договор о свободной торговле с СНГ
12:14, 22 мая 2010Финансы
1
Если в нем будет минимум изъятий и ограничений
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге в Санкт-Петербурге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ после заседания глав правительств СНГ.
«На саммите я сказал, что позиция Украины очень простая. Если мы подписываем этот договор о свободной торговле, никаких там изъятий не должно быть, и никаких ограничений, и мы к этому должны идти», - сказал Н.АЗАРОВ.
При этом он подчеркнул, что в течение последних двух месяцев наблюдается прогресс в подготовке документов. «Мы собираемся снять все неурегулируемые вопросы к осени этого года», - заявил украинский премьер.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter