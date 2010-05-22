Золото подешевело четвертую сессию подряд

Цена на золото в пятницу 21 мая упала четвертую сессию подряд в связи с тем, что игроки сбрасывали фьючеры для привлечения свободных средств, необходимых для обеспечения других инвестиций, сообщает k2kapital.

Проблемы Европы также оказывали давление на рынок.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота снизились на 1% до $1176,10 за тройскую унцию.