Повышение акцизов приведет к тенизации экономики

В принятом Верховной Радой Законе «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о налогообложении)» помимо повышения акциза заложены нормы которые приведут к ухудшению положения малого бизнеса и дальнейшей тенизации экономики.

Такое мнение высказала председатель Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в ходе программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

«Повышение акцизов – только верхняя часть айсберга. Под их прикрытием в законе были выписаны нормы, к акцизам не имеющие никакого отношения. Между тем, они существенно усложнят жизнь малого и среднего бизнеса, подстегнут инфляцию», – считает Н. Королевская.

В частности, депутат указала на норму закона, которая вдвое увеличивает срок проверок малого бизнеса налоговыми органами.

«Если раньше была неделя, то теперь будут две, если было десять дней, то теперь двадцать. Это продолжение политики «кошмарения бизнеса», - отметила она.

Кроме того, сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ, содержащиеся в законе изменения, касающиеся распределения убытков, инвестиций, администрирования НДС, и другие проявления фискальной налоговой политики приведут к дальнейшей тенизации экономики Украины.

«Сейчас не время принятия скороспелых точечных мер по наполнению бюджета, поднятия акцизов под прикрытием благих намерений по борьбе с алкоголизмом. Хватит латать дыры в «тришкином кафтане» налогового законодательства – нам нужно пошить новый костюм и провести, наконец, правильную налоговую реформу», – отметила депутат.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о налогообложении)».

Законом повышается акциз на бензин до 132 евро за 1000 кг.

Кроме того, данным законом отменено НДС при импорте природного газа.

Также законом повышены акцизные ставки на табак и спиртные напитки. Кроме того, повышен сбор за специальное водопользование в части использования поверхностных и подземных вод, которые входят в состав напитков. В частности, предусматривается, что такой сбор для поверхностных вод будет 21 грн. 60 коп. за один кубометр и подземных вод – 25 грн. 20 коп.

Кроме того, предусмотрено, что нормы закона должны реализовываться «без повышения розничных цен на товары и услуги».

Новые акцизы вступят в силу с 00:00 следующего дня после его публикации в официальном издании парламента газете «Голос Украины». До этого закон должен подписать Президент Украины.