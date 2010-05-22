Королевская о повышении акцизов

Борьба с алкоголизмом является социальной проблемой, и решать ее необходимо комплексно.

Такое мнение высказала председетель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в ходе программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

По ее словам, повышение акцизов на алкогольную продукцию, принятое парламентом не решит проблему алкоголизма в стране, т.к. носит социальный характер.

«Прикрываясь лозунгами антиалкогольной кампании, правительство повышает акцизы на водку, вино и пиво, вынимая дополнительные деньги из кармана наших граждан. Но в нашей стране антиалкогольные кампании обычно захлебываются от самогона», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам депутата, в Украине необходима комплексная программа борьбы с алкоголизмом и строгое соблюдение уже принятых законов.

«По социологическим опросам, более 50% населения поддерживает борьбу с алкоголизмом, но ее нужно проводить цивилизованными методами, а не путем поднятия цен на водку. Нужны экономические стимулы и социальные реформы, а не просто повышение налогов», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о налогообложении)».

Законом повышается акциз на бензин до 132 евро за 1000 кг.

Кроме того, данным законом отменено НДС при импорте природного газа.

Также законом повышены акцизные ставки на табак и спиртные напитки. Кроме того, повышен сбор за специальное водопользование в части использования поверхностных и подземных вод, которые входят в состав напитков. В частности, предусматривается, что такой сбор для поверхностных вод будет 21 грн. 60 коп. за один кубометр и подземных вод – 25 грн. 20 коп.