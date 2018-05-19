Как лучше разместить депозит…

Завелось немного денег. Хотите разместить их на депозите в банке? Нет проблем. Но для начала определимся – либо побольше зарабатываем, либо поменьше, но при этом чувствуем себя спокойно…

Предлагают – выбираем…

В этом году самый большой доход будут приносить гривневые депозиты. Как правило, выигрыш по ним на 8-10% больше, чем на валютных депозитах.

А если грянет девальвация гривни?

В этом году она не ожидается, но риск существует всегда, как и риск девальвации доллара и евро. Поэтому, если хотите подстраховаться, нужно 50% вашей суммы положить на гривневый депозит, а остальное в равных долях оформить в долларах и евро. Доход будет ниже, чем от гривни, но в случае девальвации потери минимизируете.

Определяемся с банком...

Если сумма вклада не превышает 150 тыс. грн. (или в валютном эквиваленте), то можно размещать деньги и в крупном, и среднем, и мелком банке. Выбирайте банк с удобным для Вас расписанием работы.

Курьезность нашего рынка заключается в том, что те, у кого депозиты «сгорели» в небольших банках, таких, как «Арма» или «УФГ», то деньги они уже забрали, а вот у тех, кто разместил депозиты в крупных банках, как «Надра» или «Укрпромбанк», деньги зависли» надолго.

Но это не означает, что надо сломя голову нести деньги в ближайший банк. Возьмите паузу, почитайте хотя бы в Интернете последние новости о банке, где Вы планируете разместить свои кровно заработанные.

Доверяем рекламе?

Реклама - не панацея, но от нее отмахиваться не стоит. Существует большое количество банков, точнее их отделений, которые не заинтересованы в деньгах населения. Если в таком банке размещать депозит, то там очень долго и нудно будут оформлять документы, перезванивать, согласовывать. Поэтому лучше обращаться в банк, где в Ваших деньгах заинтересованы. И реклама в данном случае может подсказать…

Прочли, что по депозитам выплачивают 2…%

Как только креативщики и специалисты по рекламе не извращаются, придумывая разного рода слоганы и ролики, чтобы завлечь население в банки, но люди обращают внимание только на ставку. Поэтому в рекламе именно ее и обыгрывают, привязывая в ней всевозможные бонусы. Но, одно дело сагитировать клиента, и совершенно другое – выплачивать высокие проценты. Если человек заинтересовался и обратился в банк, то там ему предложат массу депозитных программ, может не совсем по тем ставкам, что в рекламе, но выбрать можно. Все зависит от целей и планов. Если отбросить рекламную мишуру, то все депозиты можно разделить на три группы.

Первая группа - «депозит с авансовой выплатой процентов». Правда, они 0,3-1% ниже, чем по другим депозитам. При этом помните, что досрочно забрать деньги с такого вклада невозможно. А если банк и согласится, то из суммы депозита вычтут полученные проценты и штраф за досрочное снятие денег. Потери будут существенные.

Вторая группа - «депозит с выплатой процентов ежемесячно». Наиболее популярный вид вклада у населения. Существуют еще депозиты с выплатой процентов раз в квартал, но они встречаются очень редко.

Третья группа - «депозит с выплатой процентов в конце срока». Считается, что по этим депозитам выплачиваются самые высокие проценты, так как учитывается эффект капитализации. Действительно, ставки в этой группе на 0,2-0,8% выше, чем по депозитам с выплатой процентов ежемесячно.

На какой срок лучше размещать депозит?

На текущий момент самым оптимальным является срок один год. Банки выплачивают самые высокие проценты по годовым депозитам. Некоторые финучреждения начисляют одинаковые проценты на депозиты со сроком 9 и 12 месяцев. Но при этом, если депозит на срок 18 месяцев и больше, то проценты будут ниже, чем на 12 месяцев.

Подписываем депозитный договор и...

Не спешите. Внимательно перечитайте договор. Внести в него изменения будет невозможно. Если половина текста напечатана очень мелким шрифтом, не мучайтесь и не напрягайте глаза, лучше сразу уйти. Однозначно, депозитный договор состоит из уловок и оговорок в интересах банка. Достойные банки, как правило, не жалеют бумаги и все печатают крупным шрифтом. Если к депозитному договору прилагаются дополнительные соглашения, то очень внимательно ознакомьтесь с ними. Подвох зачастую может именно в них скрываться. Это касается скромных разделов «права и обязанности сторон», «условия возврата денег», «другие условия».

Какие могут быть уловки?

Фантазия бесконечна:

- законодательно запрещено банкам самостоятельно снижать ставки по депозиту, но если клиент в договоре предоставляет банку такое право, то он может это делать без подписания дополнительных соглашений;

- штраф за досрочное снятие денег плюс снижение ставки по депозиту до практически «нулевого уровня»;

- ежемесячная абонплата за платежную карточку, на которую будут перечислять проценты по депозиту;

- дополнительный платеж за снятие денег в кассе банка, а не через банкомат;

- дополнительная плата за снятие денег с платежной карточки, на которую поступили проценты, в другом банке;

- проценты не начисляются, если срок действия депозита приходится на выходной день;

- невозможно получить деньги раньше, чем через три дня после завершения действия депозитного договора, если банк об этом не проинформировали.

Но больше всего хитрят банки в методике начисления процентов по депозиту.

1. Банк обещает, например, 24% годовых по депозиту до востребования. Но если внимательно прочитать договор, то выяснятся, что 24% (или 2% в месяц) клиент получит, если его деньги пролежат в банке не менее года, и только за 12 месяцев, а вот за 11-й месяц банк начислит всего 1,7%, за 10-й - 1,5%, за первый месяц - только 0,02%. Между тем, клиент может получить свои 17% годовых, если просто разместит деньги на депозит сроком на один год с ежемесячной выплатой процентов.

2. Банк обещает 26% за годовой депозит с выплатой процентов в конце срока. Но эти 26% (или 2,17% в месяц) банк будет начислять только за первый месяц, а за второй и последующие – всего 17% (или 1,4% в месяц). Поэтому реальный доход по депозиту будет таким же, если разместить деньги на срок один год под 17,75%.

3. Банк привлекает депозиты в гривне по ставке 19% и при этом вкладчику обещает бонус «+5%». Может показаться, что ставка по депозиту должна быть 19+5, т.е. 24%. Но в действительности базовая ставка будет только 19,95%.

Остается пожелать удачи и приличного дохода…

Наталия Щербатюк, Украинский аналитический центр (для УНИАН)