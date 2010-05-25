МВФ торопит Испанию решить свои проблемы

Международный Валютный Фонд (МВФ) призвал Испанию принять быстрые и далеко идущие экономические реформы, заявив, что до сих пор ее восстановление от финансового кризиса было слабым, говорится в докладе, опубликованном на сайте фонда, сообщает k2kapital.

Испанское правительство уже согласилось с выводами, которые были представлены в периодической оценке МВФ. Анализ ситуации МВФ совпадает с результатами оценок, которые были сделано правительством и министерством финансов, добавив, что Кабинет министров принял на прошлой неделе некоторые меры сокращения расходов, которые в целом соответствует рекомендациям фонда. МВФ заявил, что Испания должна срочно и радикально реформировать свой рынок труда, укрепляя банковский сектор для увеличения надежности и эффективности финансовой системы. Международный Валютный Фонд похвалил страну за принятие некоторые решительные меры, которые способствуют повышению уровня доверия стране, такие, как сокращение заработной платы в государственном секторе.

Перед Испанией стоят тяжелые проблемы: дисфункциональности на рынке труда, разваливающийся пузырь в секторе недвижимости, большой дефицит бюджета, тяжелое положение частного сектора и огромное бремя внешней задолженности, - говорится в докладе. На прошлой неделе правительство сократило оклады гражданских служащих в среднем на 5% в стремлении сэкономить 15,25 млрд. евро в течение 2 лет и желании довести ежегодный дефицит до соответствия с лимитом ЕС в 3% от валового внутреннего продукта к 2013 году. В прошлом году дефицит составлял 11,2% ВВП.

В докладе МВФ отмечается, что производство в стране стабилизировалось, поскольку дисбалансы накопленные в течение длительного периода бума начали сокращаться. Конкурентоспособность улучшилась, поскольку производительность труда возросла и показатель базовой инфляции стал отрицательным. В докладе также говорится, что банковский сектор Испании выглядит крепким, но находится под давлением кризиса и нуждается в консолидации.