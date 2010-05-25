Межбанк: торги по доллару - 7,9215/7,9265 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9215/7,9265 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2520/0,2523, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,7315/9,7405. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,2277/1,2279 (пятница - 1,2510/12).

В пятницу, 21 мая, Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,9250.