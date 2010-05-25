Ляпина про налоговые каникулы для малого бизнеса
Налоговое давление не снизится...
Введение налоговых каникул для малого бизнеса не поспособствует существенному уменьшению налогового давления. Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала народный депутат Украины (НУ-НС) Ксения ЛЯПИНА сегодня во время пресс-конференции.
«Налоговые каникулы в виде, который был проанонсирован властями, выглядят так: вы можете не платить налог на прибыль, но выплатите все налоги на фонд заработной платы, поскольку каникулы-то для бизнеса, а не для физического лица, которое работает… Никому такие налоговые каникулы не нужны», - говорит она. По ее мнению, в такой форме налоговые каникулы – это обман.
В то же время К.ЛЯПИНА считает, что в Украине целесообразно оставить упрощенную систему налогообложения. «Мы убеждены, что такая система должна сегодня существовать. Главное задание, которое может выполнить действующая власть – исключительно защитить упрощенную систему налогообложения, возможно, модифицировать в той части, где, как и любым другим налогом, пользуются для ненадлежащего способа ведения бизнеса, отмывания денег и т.д.», - сказала депутат. Она также отметила, что позиция объединений предпринимателей состоит в том, что они просят власть не трогать упрощенную систему налогообложения.