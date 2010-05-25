Ляпина про налоговые каникулы для малого бизнеса

Введение налоговых каникул для малого бизнеса не поспособствует существенному уменьшению налогового давления. Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала народный депутат Украины (НУ-НС) Ксения ЛЯПИНА сегодня во время пресс-конференции.

«Налоговые каникулы в виде, который был проанонсирован властями, выглядят так: вы можете не платить налог на прибыль, но выплатите все налоги на фонд заработной платы, поскольку каникулы-то для бизнеса, а не для физического лица, которое работает… Никому такие налоговые каникулы не нужны», - говорит она. По ее мнению, в такой форме налоговые каникулы – это обман.

В то же время К.ЛЯПИНА считает, что в Украине целесообразно оставить упрощенную систему налогообложения. «Мы убеждены, что такая система должна сегодня существовать. Главное задание, которое может выполнить действующая власть – исключительно защитить упрощенную систему налогообложения, возможно, модифицировать в той части, где, как и любым другим налогом, пользуются для ненадлежащего способа ведения бизнеса, отмывания денег и т.д.», - сказала депутат. Она также отметила, что позиция объединений предпринимателей состоит в том, что они просят власть не трогать упрощенную систему налогообложения.