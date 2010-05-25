Межбанк: торги закрылись котировками 7,9240/7,9250 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9215/7,9265, к 12:00 сузился спрэд – 7,9220/7,9260. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9240/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,9250 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2520/0,2523, к 12:00 цены снизились до 0,2515/0,2517. К закрытию цены достигли уровня 0,2510/0,2511. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,6250 (+0,5250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2277/1,2279, а к 14:45 упали до 1,2195/1,2197. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,7315/9,7405, к 12:00 цены ушли вниз –9,6840/9,6930. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли текущего минимума 9,6620/9,6675.