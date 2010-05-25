Минобороны повысит денежное обеспечение военнослужащих

Министерство обороны Украины планирует повысить с 1 октября уровень денежного обеспечения военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра обороны Борис АНДРЕСЮК сегодня на брифинге в Кабинете министров.

Как отмечают в военном ведомстве, низкий уровень денежного обеспечения офицеров и военнослужащих по контракту негативно влияет на кадровый потенциал Вооруженных сил Украины.

“Низкие размеры денежного обеспечения военнослужащих, которое последний раз повышалось более двух лет назад, не обеспечивают конкурентоспособности воинской службы на рынке труда. Проблемы в системе денежного обеспечения военнослужащих влекут недовольство людей в погонах и являются одним из главных факторов потери существующего кадрового потенциала. Подавляющее большинство военнослужащих увольняются в связи с окончанием срока контракта и досрочным расторжением контракта из-за нежелания продолжать службу”, - отметил Б.АНДРЕСЮК.

Он уточнил, что минимальное денежное обеспечение контрактника составляет лишь 870 грн., а средняя заработная плата в Украине - на уровне 2 тыс. 109 грн. Такая же ситуация у офицеров, ведь на сегодняшний день диспропорция между должностными окладами офицеров и государственных служащих составляет 55%.

“Не стимулируют к карьерному росту и не несут никакого содержательного значения оклады по воинским званиям, размеры которых являются мизерными и не изменялись с 1999 года. Так, воинское звание “сержант” “стоит” лишь 45 грн., “капитан” - 120 грн., а “полковник” – 135 грн.”, - заметил заместитель министра обороны.

Как подчеркнул Б.АНДРЕСЮК, осознавая ситуацию, которая сложилась в вопросе денежного обеспечения военнослужащих, руководство государства и Министерства обороны предпринимают срочные меры для ее исправления.

“В частности, проектом Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год, поданным Кабинетом министров Украины на рассмотрение Верховной Рады Украины, предусмотрены задания по повышению уровня денежного обеспечения военнослужащих. Учитывая этот позитивный сигнал, в Министерстве обороны Украины уже проработан вопрос относительно повышения отдельных видов денежного обеспечения”, - заявил Б.АНДРЕСЮК.

Он сообщил, что с 1 октября 2010 года предусматривается увеличить должностные оклады военнослужащих до уровня должностных окладов государственных служащих, то есть на 55%.

Так, по данным Минобороны, начиная с октября этого года, уровень денежного обеспечения командира взвода будет составлять почти 2 тыс. 600 грн. (сейчас – 1 тыс. 670 грн.), командира роты – приблизительно 3 тыс. 300 грн. (сейчас – 2 тыс. 216 грн.), командира батальона – около 3 тыс. 700 грн. (сейчас – 2 тыс. 466) и командир бригады – почти 4 тыс. 650 грн. (сейчас – 3 тыс. 100).

“Кроме того, с 1 января 2011 года планируется увеличение окладов по воинским званиям в 8 раз”, - отметил Б.АНДРЕСЮК.

Он также отметил, что в этом вопросе есть понимание и поддержка со стороны Верховного главнокомандующего – Президента Украины и правительства.