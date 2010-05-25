Суд объявил банкротом страховое общество «Вексель»

Хозяйственный суд Киева признал банкротом акционерное страховое общество «Вексель» (г. Киев) и открыл ликвидационную процедуру. Постановление суда от 18 мая 2010 года опубликовано в газете «Урядовый курьер» № 92 от 22 мая.

Ликвидатором назначен Евгений КУДЛЯК. Заявления кредиторов принимаются в течение одного месяца со дня публикации.

Как сообщал УНИАН, акционеры страхового общества «Вексель» на общем собрании 22 января т. г. приняли решение о ликвидации компании.

Причиной ликвидации стало «отсутствие реальных путей финансового оздоровления общества и выведения его из сложной финансовой ситуации».

21 января т.г. Госфинуслуг приостановила все лицензии на осуществление страховой деятельности АСО «Вексель» (Киев) «в связи с невыполнением решения о применении мер воздействия».

Справка УНИАН. АСО «Вексель» основано в 1994 году, его учредителем выступил "Проминвестбанк" (Киев).

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на июль 2008 года акционерами компании являлись три физических лица, которым принадлежало 30,55%, 30,32%, и 33% акций.