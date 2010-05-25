Western Union внедрил обязательный критерий при выплате переводов

С 18 мая 2010 г. в Украине компания «Вестерн Юнион» внедряет обязательный критерий при выплате переводов - «Контрольный номер денежного перевода» (КНДП)» - с целью защиты конфиденциальной информации клиентов, которые пользуются услугами компании.

Об этом говорится в письме, направленном банкам, осуществляющим переводы Western Union, текстом которого располагает УНИАН.

Теперь получатель должен предоставлять правильный контрольный номер для получения перевода. Если он не может предоставить правильный контрольный номер, то представитель банка должен порекомендовать ему обратиться к отправителю перевода для уточнения данных. Кроме контрольного номера получатель, как и раньше, должен предоставить другие необходимые данные о переводе.

«Некоторые банки практиковали выдачу переводов без обязательного указания контрольного номера, а идентификацию получателя проводили по другой имеющейся информации», - объяснили УНИАН в одном из банков-агентов Western Union. Как объяснила собеседник агентства, ужесточение правил получения переводов связано с участившимися случаями мошенничества.