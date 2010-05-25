Евро подешевел, доллар не изменился

Официальный курс НБУ

Официальный курс НБУ на 26 мая: 100 USD – 792.5500 грн.; 100 EUR – 968.7339 грн.; 10 RUR – 2.5217 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 26 мая Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 792.5500 (на 25 мая – 792.5500) 100 EUR – 968.7339 (на 25 мая – 990.4497) 10 RUR – 2.5217 (на 25 мая – 2.5519)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter