курс НБУ на 26 мая

Официальный курс НБУ на 26 мая:100 USD США – 792.5500 (на 25 мая – 792.5500)100 EUR – 968.7339 (на 25 мая – 990.4497)10 RUR – 2.5217 (на 25 мая – 2.5519)Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 26 мая 2010 года за 10 тройских унций (грн.):959 XAU 10 Золото – 94273.82 (на 25 мая – 93798.29)961 XAG 10 Серебро – 1397.27 (на 25 мая – 1404.40)962 XPT 10 Платина – 118248.46 (на 25 мая – 118406.97)

Официальный курс НБУ на 26 мая: 100 USD США – 792.5500 (на 25 мая – 792.5500) 100 EUR – 968.7339 (на 25 мая – 990.4497) 10 RUR – 2.5217 (на 25 мая – 2.5519) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 26 мая 2010 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 94273.82 (на 25 мая – 93798.29) 961 XAG 10 Серебро – 1397.27 (на 25 мая – 1404.40) 962 XPT 10 Платина – 118248.46 (на 25 мая – 118406.97) 964 XPD 10 Палладий – 33762.63 (на 25 мая – 32970.08)

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