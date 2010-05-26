Альфа-банк поможет Номос-банку взыскать залог

Альфа-банк продолжает скупать долги пострадавших от кризиса девелоперов. Вчера Московский арбитраж удовлетворил иск Номос-банка о взыскании 12,5% акций группы ПИК, заложенных ее совладельцем Юрием Жуковым в кризисном 2008 году по кредиту в $262 млн., сообщает k2kapital.

В заседании суда на стороне "Номоса" участвовал юрист Альфа-банка. Как рассказали газете "Ведомости" несколько источников в банковских кругах, "Альфа" помогает Номос-банку реструктурировать задолженность группы ПИК. Представители обоих банков вчера подтвердили эту информацию. Близкий к одному из участников сделки источник пояснил, что структура акционеров "Альфа-групп" выкупила у Номос-банка права требования на 50% кредита, а представители обоих банков подтвердили лишь, что сделка с частью долга прошла по номиналу.