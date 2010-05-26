Банк Японии: для укрепления роста необходимы новые меры

Все члены правления Банка Японии в ходе состоявшегося заседания согласились с тем, что для укрепления потенциала роста японской экономики необходимы новые меры, но при этом предупредили, что любые новые шаги не должны нарушать функционирование денежно-кредитной политики, передает Dow Jones Newswires, сообщает k2kapital.

"Члены правления сошлись во мнении о том, что необходимо укрепить фундамент экономического роста, и что, основываясь на этом признании, банку необходимо предпринять усилия для того, чтобы внести вклад в подобное укрепление", - говорится в протоколах заседания правления Банка Японии, которые были обнародованы в среду.

Вместе с тем члены правления банка также согласились с тем, что им следует не допустить такой ситуации, при которой новые шаги создадут "ограничения" для нормального функционирования денежно-кредитной политики, и при этом избежать чрезмерного вовлечения центрального банка в активность в корпоративном секторе.

Протоколы заседания от 21 мая, по итогам которого Банк Японии в общих чертах представил новые меры по вливанию ликвидности в финансовую систему, будут доступны позднее.