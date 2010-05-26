Евро снижается в среду, снова откатившись к четырехлетнему минимуму к доллару и 8,5-летнему минимуму к иене, так как опасения о состоянии банковского сектора еврозоны давят на единую валюту, передает Рейтер.

Признаки недостатка кредитования при том, что стоимость долларовых заимствований для банков взлетела до 10-месячных высот, заставляют инвесторов переводить средства в сравнительно безопасный доллар и избегать рискованных активов и валют.

"Ничего не изменилось со вчерашнего дня. Напряжение на денежном рынке сохраняется, - сказал валютный трейдер из японского банка. - Рыночные игроки сильно нервничают и не хотят принимать на себя риски".

Трейдеры говорят, что дефицит кредитования сейчас намного менее суровый, чем тот, что последовал за обвалом Lehman в 2008 году. Но свежие воспоминания о мировом кредитном кризисе заставляют финансовые институты проявлять осторожность, выдавая кредиты тем, кто, возможно, имеет значительные вложения в странах с большой задолженностью или банках еврозоны.

Евро опустился к доллару на 0,7 процента до $1,2286, оставаясь недалеко от минимума 1,2177, достигнутого во вторник.

Долларовый индекс, который определяет динамику доллара к шести основным валютам, вырос на 0,07 процента до 86,843.

Против иены доллар опустился на 0,13 процента до 90,30.

Евро снизился к иене на 0,81 процента до 110,85 иены.