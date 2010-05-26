Межбанк: торги открылись котировками 7,9210/7,9270 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9210/7,9270 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2524/0,2526, котировки по евро-гривне составили 9,7305/9,7405. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,2288/1,2290 (вторник - 1,2277/79).

Во вторник, 25 мая, Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,9250.