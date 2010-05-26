Средний курс доллара в банках остался прежний – 7,92/7,95 грн.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,92 грн./долл., продают – по 7,95 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 25 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках не изменился со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,61 грн./евро, продажи – понизился на 0,4% – до 9,83 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,40-9,71 грн./евро, по продаже – в пределах 9,72-10,07 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 25 мая, понизился на 1,1% и сегодня составляет 0,2456 грн./рубль, продажи – на 1% - до 0,2559 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2380-0,2500 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2530-0,2620 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,92 грн./долл., продажи – 7,95 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева изменился незначительно со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,65/9,78 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,40-9,71 грн./евро, по продаже – в пределах 9,74-9,84 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы понизился на 1,2%, по сравнению с 25 мая, и сегодня составляет 0,2458 грн./рубль, продажи – на 0,8% – до 0,2568 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2400-0,2500 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2530-0,2620 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,85/7,95 грн., евро – 9,40/9,80 грн., рубль – 0,2100/0,2650 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/7,95 грн., евро – 9,50/9,80 грн., рубль – 0,2440/0,2530 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,895/7,942 грн., евро – 9,60/9,85 грн., рубль – 0,2490/0,2550 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 26 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,9255, к евро – 9,687339, к российскому рублю – 0,25217.