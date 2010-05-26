ВР 1 июня устранит неточности в законе об акцизах?

Парламент во вторник, 1 июня, должен устранить неточности в законе «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно налогообложения)», которым повышается акцизный сбор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сказал в интервью журналистам.

Спикер отметил, что, по информации Главного юридического управления Верховной Рады, за одну поправку к этому закону народные депутаты голосовали дважды, и оба голосования были положительными. По его словам, таким образом, в законе есть противоречия, которые необходимо устранить.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что данный закон с уточнениями должен быть проголосован во вторник, «поскольку на меня давят, чтобы я как можно скорее подал этот закон на подпись (Президенту Украины – УНИАН)».

При этом спикер добавил, что данный закон «должен быть полностью сверен со стенограммой, и соответствовать результатам рассмотрения в Верховной Раде».

Как сообщал УНИАН, 20 мая Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно налогообложения)». «За» голосовали 170 народных депутатов из фракции Партии регионов, 17 – из БЮТ, 9 – из НУ-НС, 27 – КПУ, 19 – Блока Литвина и четверо внефракционных.

Законом повышается акциз на бензин до 132 евро за 1000 кг.

Кроме того, данным законом отменен НДС при импорте природного газа.

Также законом повышены акцизные ставки на табак и спиртные напитки. Кроме того, повышен сбор за специальное водопользование в части использования поверхностных и подземных вод, которые входят в состав напитков. В частности, предусматривается, что такой сбор для поверхностных вод будет 21 грн. 60 коп. за один кубометр, и подземных вод – 25 грн. 20 коп.

Кроме того, предусмотрено, что нормы закона должны реализовываться «без повышения розничных цен на товары и услуги».