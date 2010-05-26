Доля иностранного капитала в банках Украины упала на 0,5%

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает сокращение доли иностранного капитала в украинской банковской системе в апреле т.г. на 0,5% - с 34,2% до 33,7%.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

По состоянию на 1 мая т.г. в Украине было 176 действующих банков. Из них - 51 банк с иностранным капиталом, в том числе 18 - со стопроцентным иностранным капиталом.

Совокупный зарегистрированный уставный капитал украинских банков за прошлый месяц увеличился на 1,7% и на 1 мая составил 130,507 млрд. грн.

В январе т.г. доля иностранного капитала в банковской системе сократилась на 0,6% - до 35,2%, в феврале 2010 года сохранилась на том же уровне, в марте сократилась на 1% - до 34,2%.

За 2009 год доля иностранного капитала в банковской системе сократилась на 0,9 п.п. с 36,7% до 35,8%.