Доля иностранного капитала в банках Украины упала на 0,5%
Только в апреле...
Национальный банк Украины (НБУ) отмечает сокращение доли иностранного капитала в украинской банковской системе в апреле т.г. на 0,5% - с 34,2% до 33,7%.
Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.
По состоянию на 1 мая т.г. в Украине было 176 действующих банков. Из них - 51 банк с иностранным капиталом, в том числе 18 - со стопроцентным иностранным капиталом.
Совокупный зарегистрированный уставный капитал украинских банков за прошлый месяц увеличился на 1,7% и на 1 мая составил 130,507 млрд. грн.
В январе т.г. доля иностранного капитала в банковской системе сократилась на 0,6% - до 35,2%, в феврале 2010 года сохранилась на том же уровне, в марте сократилась на 1% - до 34,2%.
За 2009 год доля иностранного капитала в банковской системе сократилась на 0,9 п.п. с 36,7% до 35,8%.